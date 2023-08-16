樂天桃猿與台鋼雄鷹交易案15日生效，16日桃猿球團為林子偉舉行加盟記者會，會中公告合約內容，林子偉為2年又4.5個月複數年合約，合約總值3100萬，包含月薪及獎金，同時也公布林子偉背號，他將披上桃猿25號球衣。

今天的記者會，林子偉分享自己決定回台打球的心路歷程，首先他感謝台鋼雄鷹球團在今年選秀會以狀元籤選擇他，也感謝樂天球團促成這次交易，「讓我能夠相隔多年回到熟悉的台灣打球，自己真的非常期待又興奮。」

林子偉說：「上次在台灣打球是經典賽，這次是真的回來台灣，跟著樂天桃猿朝著冠軍目標前進，現在是每年都能在台灣打球，感覺真的不一樣。」

在國外打球十餘年，林子偉見慣隊友們因為交易來來去去，「有時候在locker隔壁的隊友，隔天就不在了，後來才知道是交易，這次只是發生在自己身上，我對交易本身看得很開。」

選擇穿上25號，林子偉解釋主要是今年在獨立聯盟時就是穿這個號碼，「那時候想說有5就選，也因為今年加入球隊時間比較慢，當時號碼也差不多，加上第1次穿25是在紅襪2A，對這號碼也是滿熟悉的，覺得是個幸運的數字。」