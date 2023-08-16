陸委會今日發布第2季「中國大陸情勢報告」，提及中共對台工作部分，陸委會認為，未來大陸將廣邀台人赴陸、營造兩岸心靈契合，甚至不排除對台「大興調查研究」，俟機「介選」。

陸委會表示，近期中共召開「對台工作會議」，除重申習思想與「總體方略」外，並部署「五個要」為今年對台工作重點，以掌握兩岸關係主導權和主動權。陸委會研判，未來中共除持續迫台接受其政治框架外，將廣邀台人赴陸營造兩岸心靈契合，甚不排除對台「大興調查研究」，俟機「介選」。

所謂「五個要」，係指：要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展；要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展；要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合；要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整；要加強黨對台工作的全面領導，深入開展調查研究，推動對台工作高質量發展。

陸委會指出，在兩岸交流方面，中共持續操作旅遊議題，先透過片面恢復台灣旅行團赴陸旅遊，再藉開放大陸團客赴78國旅遊、但排除台灣的手法，企圖施壓我政府解除台灣團客赴陸禁令，並將當前兩岸交流障礙歸咎我方。

陸委會也說，此段時間中共持續推動「大交流、大統戰」，除邀訪我各界人士赴陸，宣傳對台政治主張外；並舉辦「海峽論壇」、「兩湖論壇」，前者宣稱5千人參加，企營造兩岸交流熱絡氛圍，惟實際參與人數不如疫前，顯示對台統戰效果弱化；後者則透過採購台灣農特產品，釋放認同「九二共識」紅利，操作區隔對待。此外中共利用暑期舉辦多場青年交流活動，拉攏台青赴陸學習、工作。

陸委會認為，在國際方面，中共利用美中恢復高層溝通對話之機操作「經美制台」策略，劃設台灣問題紅線，企鞏固其「一中原則」及削弱美方挺台力道。另為避免台美互動合作進階，中共除反對美台官方往來，促美停止軍售、軍事聯繫外，並以「採取必要措施捍衛主權和利益」為名，遂行對台軍事威懾，展現「反獨、反干涉」。