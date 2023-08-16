台灣不同面額的鈔票印有不同圖案，其中很多人都知道百鈔正面是國父的照片，一名網友PO照片分享，百鈔背面的建築物則是「陽明山的中山樓」，吸引2.2萬人朝聖狂讚，不少人留言驚呼，太酷了！

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》上分享，很多人都知道台幣百元鈔票的正面是國父，但是背面的建築物卻很少人知道在哪裡，而那個建築物其實就是陽明山上的中山樓。

原PO也溫馨提醒說，想要朝聖的人要記得，想要去中山樓參觀，必須事先預約並購買門票，一般成人的票一張100元。

貼文引起2.2萬人狂讚，不少網友留言討論，「哇這地方，我也不知道耶！那你們知道千鈔上的四個小朋友是誰嗎」、「長知識了」、「你貼出來我還是不知道在哪」、「很有意義的圖片對比照」、「第一次看到實景，感謝分享」。

另有網友則加碼分享，大家知道百鈔背後的建築物以後，現在分享一下2000元鈔票背面的那一座山，其實就是知名的「南湖大山」。