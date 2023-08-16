近日立委王鴻薇連續瞄準屏東停車廠及國際棒球場，質疑亂花錢、不符效益，屏東縣長周春米16日公布屏東縣總決算，自2014年起歲入歲出轉為賸餘，連續9年歲入大於歲出，2022年收支賸餘40億3181萬餘元，創下歷史新高。

周春米強調，屏東連續9年都是「正數」，代表收入皆大於支出，也就是說，屏東縣每年的收入減掉支出還有剩錢，但縣府絕對不會亂花錢，她要求局處務必嚴守財政紀律，把省下的錢繼續運用在更多建設上。

財政為庶務之母，政府政務推動須仰賴健全財政支援，過去前縣長潘孟安8年任內讓屏東成功脫離財政葉克膜，不只把88.61億元短債全數歸零，長債更由190.22億元降為95億元，減債近185億元，打下良好財政基礎。

對於屏東近日無端被捲入風波，造成外界對屏東縣財政誤解，周春米深感無奈與遺憾，也希望一正視聽，「屏東拚建設，照樣能存錢！」。她強調，屏東不只會還債，年度預算規模更逐年成長，全力向中央各部會爭取經費，包含前瞻基礎建設，才能協助地方需求，合力讓建設大力推進。

依據縣府財稅局統計，屏東縣負債數在2014年底達到最高峰，長短期債務合計278.8億元(長債190.2億、短債88.6億)，在縣府團隊多年積極努力經營下，截至2023年7月底，短債已全數償清，長短期債務則大幅下降至30億元，有效節省債務利息1年可達2億元。

目前屏東縣預算規模從2014年331億餘元，逐年成長至2022年524億餘元，周春米坦言，明白持家非常辛苦，面對財政嚴峻挑戰，必須錙銖必較，要求局處務必嚴守財政紀律，同時積極爭取各項補助款推動重大建設，厲行開源節流措施，繼續顧好屏東的財政。