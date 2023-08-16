周三終場，加權指數下跌8.02點或0.05%，報16446.78點，成交量增至3274.02億元；櫃檯指數成功翻紅，收漲0.35點或0.17%，報207.59點，成交量升至780.77億元。

權值股方面，台積電(2330)周三開低走低，盤中一度翻紅至543元最高，午後再度跌至536元最低，隨後多方敲進，午後上攻至平盤作收。聯電(2303)亦收跌3.74%，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)跌幅超過2%，日月光投控(3711)、鴻海(2317)也同步跌逾1%，聯發科(2454)則收紅。

七檔千金股方面，股王股后不同調，信驊(5274)紅、大立光(3008)黑，除了大立光、力旺(3529)、旭隼(6409)走疲，其他個股如世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、創意(3443)均收紅，川湖(2059)、亞德客-KY(1590)也重返900元關卡。

NVIDIA輝達逆勢收紅，帶動台股AI概念股強勢氣焰，散熱廠建準(2421)亮燈漲停創歷史新高，緯創(3231)同步漲停表現，而首日除息的電源供應器廠光寶科(2301)也順利完成填息；廣達(2382)、台燿(6274)、金居(8358)、英業達(2356)、台光電(2383)、華泰(2329)、金像電(2368)、威盛(2388)等AI相關個股皆翻紅強勢回歸。

成交量前十大中，緯創、廣達、英業達、仁寶(2324)擠進前五，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也帶量下跌入榜。

台股周三早盤受到美股拖累而下跌超過百點，不過AI持續增強下，帶動指數跌幅縮減，形成成也AI、敗也AI格局。台新投顧副總經理黃文清表示，雖然跌幅收斂，但整體來論，行情仍在往下且震盪向下調整格局，多空方保守，市場仍在觀望。

黃副總說明，主要AI這波向下調整幅度已大，加上輝達逆揚，使得AI有止穩跡象，後續觀察AI能否把大盤帶回反彈格局，但目前看起來，即使指數跌幅縮小，但要引領指數上攻，大漲機會仍不高。聚焦AI觀察點，AI雖然短期跌幅已深，但從去年以來累積漲幅仍大，且融資餘額在相關個股增加幅度太快，後續觀察重點為融資能否有效在這波修正過程當中做一個減肥動作，若減肥成果發酵便可望讓行情延續。

整體大盤關注有三，黃副總提到，其一盯旺季的效應，帶動上市櫃未來營收獲利狀況；其二就是財報，尤其下周公布的輝達財報；最後就是美國9月升息動作，雖然目前看起來不致於，但仍恐引發市場不安震盪。目前未完全止穩跡象，有機會持續下挫，目前來看需要個中長紅來化解整理危機，觀察16500能否有效止穩。

操作上，觀察蘋概股，評估9月新機預售狀況，以及這波漲幅較小的電動車相關概念。而非電方面，受到大陸景氣影響的原物料目前表現較弱，包含鋼鐵、水泥、塑膠等產業，後續關注大陸利多的振興方案，而金融雖然難登主流，但預計成為相對安全族群。