高雄燕巢西施柚重量夠、甜度高，成為中秋節民眾送禮首選，不過今年即將上市前，卻因受杜蘇芮及卡努颱風影響帶來的連日豪雨，導致3成西施柚受損或落果，農友一片哀嚎，強調損失慘重，盼能獲政府補助；高雄市政府農業局表示，已請燕巢區公所針對西施柚的遲滯性農損災情，提報災損面積與災損情況，並將盡速邀請中央農政專家勘災，爭取西施柚現金救助。

立委邱議瑩今天上午與高雄市政府農業局長張清榮、燕巢區區長吳進興與農民柚子班班長韓仙法到果園進行勘災，了解西施柚受豪雨影響的災損情況，並協助爭取受災農民應有的支援和補助。

邱議瑩表示，其實8月初已經進行過一次會勘，但因當時受災面積不足20％，無法獲得災損補助；目前災損已達3成，將會再向中央農委會爭取一次天然災害現金救助，也請農民先行將災損拍照留存，以便後續申請災損補助的作業。

農民柚子班班長韓仙法表示，燕巢地區柚子的栽種面積一共約10甲，目前災損程度約達3成，從颱風來臨時開始，柚子就開始落果，而豪雨至今仍未停止，使得落果現象持續出現。

韓仙法說，受豪雨影響的柚子，由於根系長時間泡在水中，導致果實底部開始腐爛；也因為水分過多，病蟲害防治的藥物失去了效果，更容易受到病蟲害的影響，雪上加霜。

他指出，以這幾天情況為例，他的果園約佔地4分，光是現場看到的落果，就已經造成約10多萬元損失，預估全區大概有上百萬損失，從自颱風開始至今，他的果園累積損失已達到2000多斤。

農業局長張清榮指出，今天到現場會勘，發現燕巢區的西施柚碰到雨下很大又出太陽，「很像在洗三溫暖」，導致果實嚴重受損，農業局會加速向農糧署呈報，後續將安排會勘，確認達到災損程度後，西施柚果農將可申請1公頃8萬元的災損補助。