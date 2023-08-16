去年4月於台鐵車廂捕獲的紅尾蚺，至今成長狀態良好。（蘭陽綠野工作坊提供）

為掌握寵物流向與飼主登記，「動物保護法」規定飼主須為寵物植入晶片，但目前寵物登記晶片類別卻只有犬貓兩選項。生態業者透露，地方動保處要求名下植入晶片的爬寵絕育，只因被登記為「貓」，當事人感到傻眼與不解。農業部動保司坦言，目前尚無法規要求爬蟲類植入晶片與絕育，未來會優先開放犬貓以外的哺乳動物登記。

蘭陽綠野工作坊負責人曾倚聖表示，今日收到北市動保處傳來的訊息，要求名下兩隻爬行動物必須絕育或申報免絕育，其中一隻為當年出現在台鐵上的紅尾蚺，另一隻是由民眾通報防疫所去捕獲的無主砂巨蜥(黃點巨蜥)，但這兩種動物在法規上並未要求植入晶片和絕育。

曾倚聖說，已經不只一次收到這樣的簡訊，這次北市動保處的回應為當初農委會(現農業部)的寵物登記選項只有犬貓兩個選項，並沒有其他動物選項，因此砂巨蜥才被登記為貓，而備註卻寫砂巨蜥，使得整件事看下來令人傻眼及不解。

農業部動保司副司長陳中興說明，目前強制植入晶片登記的寵物其實只有犬，貓一直到現在都還是採自由登記，但有些地方政府會根據地方自治條例來強制寵物貓登記，例如台北市。

陳中興說，雖然爬蟲類並沒有法規要求植入晶片，但因為這次的紅尾蚺和砂巨蜥是領養而來，宜蘭地方應是為了避免遭棄養，以便未來還能掌握寵物流向；至於為何在宜蘭縣卻會收到北市動保處簡訊，因動保處發訊息應該還是以對象的戶籍地為主，而非飼主的當前住址。

陳中興說，因為目前寵物登記只有犬貓，未來會優先把犬貓以外的哺乳動物也開放登記，下階段會開放登記「兔子」和「其他哺乳動物」選項，但都是採自願登記而非強制。

曾倚聖質疑，以現階段僅有貓狗需要被管理的部份都那麼的被動加上不精準，若以後再納入其餘物種，人力是否足夠？法規的執行是否能到位？這些都是要面對的問題。