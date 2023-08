金英光將於9月29日在台大體育館1樓舉辦粉絲見面會。(摘自臉書)

疫情解封後,每周都有韓星來台,中秋連假更是有4組人馬,包括音源王者「臉紅的思春期」主唱安智煐;3位嘻哈代表歌手SIK-K、WONSTEIN與REDDY;男團「DKZ」成員鐘亨、珉奎組成的小分隊「NINE to SIX」,呼應中秋「大團圓」,相約各地歌迷齊聚一堂;以及長腿男神金英光。

「臉紅的思春期」美聲主唱安智煐今年2度來台開唱,將於9月30日晚間6點在台北國際會議中心(TICC)舉辦「2023 BOL4 Asia TOUR IN Taipei」,安智煐在4月的第一場演唱會時獨厚台灣粉絲,驚喜清唱新專輯《사랑.zip》中的新歌〈Friend The End〉,讓歌迷大飽耳福,這次又會展現什麼樣的驚喜令人期待。門票將於8月26日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣,票價分為 NT$3880 / NT$2880 / NT$1880。購票者可於9月16日有使用1元加購親簽海報、親簽專輯、 13人一組團體合照等。

韓國嘻哈歌手SIK-K、WONSTEIN、REDDY將於9月30日(六)晚間7點於信義劇場 Legacy MAX舉辦「2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI」演唱會,門票將於8月18日中午12點在KKTIX網站與全家機台開賣,票價分為搖滾站席 NT$4000 / 身心席NT$2000,聊到這次行程,對曾來過的SIK-K來說,堪稱是從未來台的WONSTEIN與REDDY小小導遊,除了準備最精彩的舞台,3人也不約而同期待品嚐到美食,火鍋、珍奶、雞排、鳳梨酥等都來者不拒,當然,他們也希望表演之餘,能撥出時間逛逛台北,感受在地人文風情。

韓國男團「DKZ」成員鐘亨、珉奎組成的小分隊「NINE to SIX」將於10月1日(日)下午5點在花漾HANA展演空間舉辦「NINE to SIX "GOOD TO YOU" SHOWCASE TOUR in TAIPEI」,門票將於9月2日上午12點於KKTIX售票系統開賣,超寵粉的他們更獻上全場擊掌、合照及簽名會等近距離接觸的福利。「NINE to SIX」5月31日正式出道,並發行了《GOOD TO YOU》單曲專輯,展現精湛唱功及舞技。另外,珉奎本周末也將先到台中出演音樂劇《三劍客》。