行政院副院長鄭文燦今視察基捷規畫，期盼通車帶動北北基發展，並透過基金降低基隆市的負擔額。（蔡宗穎攝）

基捷負擔額可望降至17億 謝國樑：充分感受中央善意

基隆捷運分攤額暴增至50幾億，是基隆市長謝國樑最困擾的問題。對此行政院長副院長鄭文燦16日視察基隆捷運進度時表示，將會協助成立開發基金，基市府只需在9年工期編列17億，每年約2億，財政也足以支應。對此基隆市長謝國樑回應，有持續感受到副院長鄭文燦的積極處理與善意，對於後續的規畫市府一定會全力配合中央，並台北、新北合作完成目標。

鄭文燦說，基隆捷運經過多次調整以後，原本基隆要負擔53億元，為了減少基隆市的財政負擔，經多次的研討，需要設立一個捷運建設開發基金，並讓基隆捷運的負擔降到原來的水準，差額的部分會用捷運建設基金。

鄭文燦說明，基捷總經費597億元，綜合開發的基隆河谷如北五堵研發園區、其他車站的整體開發區，共會有40多億的效益，可以逐年攤提回來，基市府只要分9年的工期，編列17億多的預算，就可以把捷運建起來。

對此，基隆市長謝國樑回應，自從基隆捷運的財務負擔變重，讓地方與中央有不同意見時，副院長鄭文燦都很積極居中協助，後續也建議用基金的方式，可以減輕市府的負擔。而當然最後的金額或負擔是多少數額，仍有待確認，不過可以從鄭文燦感受到行政院的善意，他也樂於接受。

謝並期許，未來能與台北市及新北市一同在行政院的指導下，把基隆捷運以及要做聯合開發的5個場站都做好，帶來給基隆更多的就業以及地方的發展。