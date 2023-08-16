體大學生團隊已鏡頭捕捉卑中球員帥氣畫面，再設計成球員卡。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

棒助小英雄計畫前往台東卑南國中。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為拓展東部棒球小將們多元興趣，國立體育大學暑假期間前往台東縣卑南國中，教導棒球隊員AI繪圖相關知識，小球員們球棒指向前方擺出最帥POSE，再學習如何對AI下達指令製作球員卡。體大學生表示，希望讓長期著重訓練的小球員們了解世界科技趨勢，啟發多元興趣。

體大學生團隊暑假期間前往卑南國中，為每位小球員製作專屬球員卡，從攝影到後製，同時也教導時下流行的AI繪圖；球員于豐濠說，平常很少用3C，這次是很好的學習。

卑南國中棒球小將們烈日拿起球棒，有的擔在肩上、或者指向前方，這次不揮棒打球，而是要用鏡頭捕捉最帥氣的姿勢，「要很帥，讓大家都喜歡！」拍攝後由體大學生解說AI繪圖，小球員則分組發想圖像，思考如何清楚對AI下達指令。

「棒球造型的牙刷」、「棒球圖案的板鞋」完成後的圖像創意十足，體大團隊講解同時也忙著後製並輸出球員卡，卑中小將們對於成果都相當滿意，愛不釋手。

休閒產業經營學系學生黃苡芮說，球員們平時著重訓練，藉由棒助小英雄計畫，讓他們機會接觸不一樣的專長，啟發多元興趣。體大國際體育事務碩士學位學程學生徐幸琪說，經由短暫的課程，希望讓台東小球員了解世界科技趨勢，認識人工智慧在生活中的應用。