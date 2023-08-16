北門雙春海岸沙洲保安林7月28日遭杜蘇芮颱風沖刷成一個12公尺寬、長約80公尺的大破洞。（張毓翎攝）

台南北門雙春海岸沙洲保安林7月28日遭杜蘇芮颱風沖刷成一個12公尺寬、長約80公尺的大破洞，儘管緊急搶修又被大浪沖垮，事發至今已經20天，破洞迄今未補，雙春遊憩區持續每天漲潮淹2次，無法營業仍需繼續休園，不少遊客撲空，抱怨連連。

台南市政府水利局關心雙春海岸保安林破口的修復進度，8月7日邀集林業署嘉義分署、水利署會勘商議搶修措施，林業署嘉義分署同意會盡速進場以太空包封堵缺口，水利署也同意在外側同步養灘以避免破口。

林業署嘉義分署原本預計9日進場施作，因此園方對外公告只休園到10日；然而，連日來都有遊客前往，發現遊憩區依舊未營業，撲了個空，而且有的遊客並非自駕前往，而是搭乘公車，只好原地等好幾十分鐘，搭下一個班次返回。

園方回應，破洞迄今尚未修復，每天漲潮時，海水從破洞處灌進來，造成區內淹水，因此仍暫時休園，以維護遊客安全。

林業署嘉義分署表示，前一次在破洞處堆疊太空包，但一夜間就被大浪沖垮，為了避免再次發生相同情況，這次稍微調整工法，除了以太空包封堵缺口，也會設置木竹樁延緩太空包被潮汐沖毀，工期大約1周。

嘉義分署補充，光是準備這些材料，就要耗費很多時間，加上這幾天大雨一陣一陣下，所以無法進場施工，像今天原本預計下午進場施作，因為海邊大雨，沒有灘地可讓機具開進去，雖然計畫明天進場，但還是會視天候做調整。

水利署第五河川局也預計在這1、2天進場施作，將從八掌溪所疏濬的泥沙，用來堆置在雙春海岸養灘。