陳零九推出〈愛只for你呀〉MV。（滾石唱片提供）

陳零九推出〈終於〉MV。（滾石唱片提供）

陳零九為了新專輯《Sing to L9VE》砸重金將專輯內10首歌曲都拍攝成MV，更大手筆前往美國、冰島及香港取景。〈愛只for你呀〉、〈終於〉MV上線，同時曝光旅程中發生的趣事，陳零九對此笑喊：「工作人員不管在冰島還美國都跟車子有仇。」

〈愛只for你呀〉、〈終於〉紀錄美國和冰島的MV拍攝花絮，兩首歌更都是在當地汲取靈感譜寫而成的，陳零九回憶當時「原本只是要來美國取景，結果一到加州陽光很大、空氣很好，就很想做一首歌紀念。」於是和多年好友賴佑政及全能MV導演小忍共同創作出〈愛只for你呀〉，歌曲英文名概念巧妙結合Love 與California，MV採活潑明亮的風格，將加州的景色收藏在鏡頭內，透過影像邀觀眾一起感受美國的夏日氣息以及熱情洋溢，陳零九透露〈愛只for你呀〉是即興創作：「完全沒有壓力也沒有邏輯的寫歌，是很放鬆的作品。」

不僅如此，陳零九專輯內的冰島系列最終曲〈終於〉也是在當地靈感爆棚誕生而成，陳零九分享：「因為環島的車程很長，過程中就嘗試寫歌，當時的氛圍讓我有不少想法！」且整趟冰島旅程也發生不少趣事，先是遇上暴風雪，在零下6度的冰天雪地上彈鋼琴，後來一行人分兩台車拍攝時，「剛好路有點窄，製片就在駕車轉彎時不小心卡進雪裡。」因此才有〈終於〉MV中的意外畫面，「最後請拖車來幫忙，處理3個小時，當下覺得很有趣就拿吉他即興寫歌。」

近期陳零九忙於工作，11月25日也將與邱鋒澤所組的團體「九澤CP」踏上小巨蛋。另外，年初才完成戲劇處女秀的陳零九，吐露未來想挑戰的戲路：「首次飾演的角色特質蠻像我本人，下次想試試看喜劇或格鬥。」陳零九不侷限自己演藝路，嘗試跨足戲劇圈發展，也讓歌迷相當期待陳零九以演員身份展露頭角。