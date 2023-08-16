啦啦隊女神林襄被爆熱戀樂天球員馬傑森，日前出席記者會時表示：「希望大家可以給我們一些時間和空間」，低調坦承戀情，不過戀情曝光後，她照樣執行原訂工作計畫，演藝事業不受影響，不過日前更新社群貼文時，一張類似「男友視角」的照片，立刻被粉絲追問：「是馬傑森拍的嗎」。

林襄在社群曬出一系列養眼照，只見她身穿黑色緊身小可愛，露出纖細小蠻腰，展露出魔鬼般的火辣身材，其中一張她跪趴在床上，對著鏡頭擺出甜美微笑，深U剪裁藏不住傲人弧線及深邃事業線，讓所有人看得鼻血直流，不過這張以「男友視角」呈現的照片，卻被網友狂虧：「第二張是什麼馬傑森視角，好好」、「羨慕馬先生」、「戀愛中的女人最美麗」、「這樣的早晨，當男人的真幸福」。

林襄接著透露會曬出這系列照片，主要是新歌將在8月中推出，藉此進行宣傳，希望所有粉絲能好好期待，考慮到粉絲還得等待幾天，因此另做宣傳：「推出前先看看莉奈拍的快樂小襄吧」，她表示不僅能從中學到修圖等技巧，還能看到她親自示範教學，接著向粉絲喊話：「驚不驚喜」。

林襄爆出與馬傑森的姐弟戀後，因為違反球團禁愛令，讓外界好奇樂天會怎麼處理?對此後，球團表示交友屬個人隱私及自由，不影響工作前提下，不會做過多干涉，對此，有網友指出關鍵：「林襄一堆活動還等著誰敢動她」。