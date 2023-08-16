據自由亞洲電台報導，在短短4個月內，中國國防部長李尚福2度出訪俄羅斯，外界雖多有揣測，但中國官方一直對李尚福此次行程語焉不詳。與此同時，美日韓計畫本周五在大衛營舉行領導人峰會，尋求共同對抗中國。學者指出，美中雙方都在積極拉攏盟友，增加談判籌碼。

中國國防部新聞發言人吳謙8月14日表示，應俄羅斯國防部長紹伊古、白俄羅斯國防部長赫列寧邀請，中國國務委員兼國防部長李尚福於8月14日至19日赴俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議，並訪問白俄羅斯。

中俄頻繁互訪 聯盟牢不可破？

吳謙還表示，在俄期間，李尚福將會見俄羅斯國防部高層官員；訪白俄羅斯期間，將與其國家和軍方領導人會面，並參訪軍事單位。但他並未說明此次李尚福是否會見俄羅斯領導人普丁。

報導稱，自西方國家與俄羅斯緊張關係加劇以來，中俄兩國頻繁互訪，並建立「無上限」的夥伴關係。今年三月，中國國家領導人習近平出訪俄羅斯與普丁會面，習近平個人還多次將普丁稱為「老朋友」。李尚福4月出任中國防長後，也選擇俄羅斯作為出訪首站。

在15日舉行的莫斯科國際安全會議上， 俄羅斯總統普丁發表講話稱，西方國家建立新殖民主義框架，並進行地緣政治冒險，導致世界衝突頻發。中國防長李尚福也強調了中俄聯盟不針對第三方。

報導稱，在俄羅斯深陷俄烏戰爭泥潭、急需軍備援助之際，中國防長出訪俄羅斯尋求鞏固雙邊聯盟，引發外界對中國援助俄羅斯的擔憂。今年年初，美國就曾警告中國，不要向俄羅斯提供武器和彈藥。

報導引述美國山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中分析稱，本次訪問期間，中俄不大可能在軍備援助議題上達成某種協議。

「北京的盤算絕對不會是貿然跟俄羅斯合作，尤其是在俄烏戰場上幫助俄羅斯 」，翁履中指出，「但是北京會在灰色地帶跟俄羅斯關係保持良好，我們看到在阿拉斯加外海、北極海域，中國和俄羅斯的軍事合作演習都持續在進行。 」

翁履中還認為，鑒於中國近期經濟持續下滑，中國政府不堪重負，中國也不太可能有額外精力和財力為俄羅斯提供援助。

中國軍方對美態度強硬 卻屢屢向俄羅斯示好

報導稱，今年5月底，美國五角大樓在一份聲明中透露，美國防長奧斯汀向中國防長李尚福發出在香格里拉年度安全對話期間的會面邀請，但遭到了中方強硬拒絕。這是自2021年以來，中國十餘次拒絕兩國防長對話的最新一次。

上月，中國剛與俄羅斯在日本海區域舉行聯合軍演；本月初，中俄海軍聯合巡航編隊逼近美國阿拉斯加海域，引起美國警覺。

報導引述紐約城市大學政治系教授夏明分析稱，中俄聯盟只是一致對抗以美國為首的西方國家，但中國反覆調整的對俄政策使得聯盟本身並非牢不可破。

「中俄之間的『婚姻』一直是臨時的、實用主義的，都是缺乏相互信任的。」夏明說：「中國在對待西方國家上也有實用主義。對烏克蘭戰爭，中國表現出騎牆態度，因為秦剛曾說過中俄的合作還是有底線的。這當然會讓俄羅斯不知道中國是不是靠得住，俄羅斯也會加強對中國的提防。 」

俄媒日前報導，中俄聯合軍演後，俄羅斯國防部計畫在中俄邊境的「烏克蘭卡空軍基地」新增部署戰略威懾力量，此處鄰近中國大陸黑龍江省。雖然俄方表示是為了震懾美國的地區盟友日本，但其對中國領土的威懾也不言而喻。

此前傳言，俄羅斯總統普丁將於今年十月訪華，出席一帶一路峰會，但在中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人含糊其辭，並未向外界提供明確信息。

美日韓加強三方聯盟 擬每年舉行聯合軍演

出於對中國在太平洋地區影響力擴大的共同擔憂，加上俄羅斯軍力威懾該地區，美國積極深化與印太盟友的合作。

據美國媒體《華爾街日報》報導，美國總統拜登將於18日在大衛營召開的美日韓三國峰會上會見日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅。有美國官員表示，屆時將宣佈每年舉行三國聯合軍演，共同對抗中國和北韓。路透的報導也指出，台海可能也是峰會討論的重要議題之一。

隨著美日韓三國峰會臨近，中國頻頻釋放不滿信號。中國外交部發言人汪文斌在15日的例行記者會上表示，中方反對有關國家拼湊各種「小圈子」，反對加劇對立、損害他國戰略安全的做法。希望有關國家順應時代發展潮流，多做有利於地區和平、穩定與繁榮的事。

翁屢中觀察，「這些同盟關係目標並非是真的對抗，而是搶在上談判桌的時候手上的籌碼是不是夠多。所謂的籌碼不只是錢、經貿，而是盟友。如果手上的籌碼夠多，當然談的條件會更好。」他認為：「這並不是要進入冷衝突，甚至完全避免熱對抗。」