大陸財聯社消息，在一線城市相繼表態將適時優化房地產政策半個月後，廣東省政府近日組織房企召開一場高級別會議。知情人士指出，會議由副部級官員主持，參會的均為央企國企的公司總裁，從當地過往歷史來看，如此高級別官員主持此類會議的情況並不多見。