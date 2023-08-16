廣東省政府召集國有房企高層開會 罕由副部級高官主持 16:342023/08/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東省政府召集國有房企高層開。示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸財聯社消息，在一線城市相繼表態將適時優化房地產政策半個月後，廣東省政府近日組織房企召開一場高級別會議。知情人士指出，會議由副部級官員主持，參會的均為央企國企的公司總裁，從當地過往歷史來看，如此高級別官員主持此類會議的情況並不多見。 學術文化交流密切 歐盟官員為期一週前來訪台 大陸經濟數據低迷 台股下跌逾百點 台積電挫低4元至538 陸委會發布情勢報告 指陸不排除對台大興調研俟機「介選」 #廣東省 #房企 #大陸 #會議 #官員 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際峰會前軍事談判 印中邊界對峙似無突破 20:432023/08/15 國際 兩地銀行存款利差擴大 大陸赴港開戶熱潮再起 11:402023/08/15 兩岸 王大陸新片票房破88億台幣 點名想合作這些台灣導演 12:382023/08/16 娛樂 台企聯與地方台協抗議賴過境美 陸委會：台辦系統操作、代筆 18:032023/08/15 兩岸 錫蘭昔稱「台灣美食墊底」只有2樣能吃 住半年不爽到搬走 14:192023/08/16 娛樂 拜登投資禁令殺大陸！被毀掉的竟是香港 專家爆殘酷真相 06:002023/08/15 財經 近3兆人民幣理財產品8月到期 大陸銀行面臨「贖回潮」壓力 10:302023/08/16 兩岸 大陸漁民越界捕魚緩起訴 他卻做「這舉動」下場慘爆 19:202023/08/15 社會 莫斯科國際安全會議 李尚福：台灣問題是中國內政 12:132023/08/16 兩岸 陸防長李尚福訪俄：台灣問題是中國內政 不容任何外來干涉 19:262023/08/15 兩岸 全國高中校長南區會議南一中登場 聚焦未來世界挑戰 15:482023/08/15 生活 陸防長：妄圖「以台制華」必將以失敗告終 10:342023/08/16 兩岸 大陸防長訪俄羅斯、白俄羅斯 美媒：加強軍事合作 削弱西方主導權 10:162023/08/15 兩岸 陸官方稱「碧桂園風波」屬階段性問題 房企風險有望逐步化解 12:262023/08/15 兩岸 陸今年GDP若未「保5」 將成毛澤東時代以來首次連3年低於5％ 16:372023/08/16 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。