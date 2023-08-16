馬林魚球場外野的大型全壘打藝術裝置，在2018年遭到吉特下令拆除。（美聯社資料照）

"The Miami Marlins won county permission on Tuesday to move its home run sculpture out of Marlins Park to the plaza outside." #YeahJeets https://t.co/8q9zCY7rVF pic.twitter.com/xAcbiQwBdw — Empty Seats Galore (@EmptySeatsPics) October 17, 2018

名人堂球星吉特（Derek Jeter）在2017年至2022年掌管邁阿密馬林魚，度過幾個頗有爭議的球季，前馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）批評吉特「毀了馬林魚球場」。當年馬林魚球場外野有個逗趣的裝置「全壘打機」，只要主場球員轟出全壘打，機器就會噴水，裡面的馬林魚和鵜鶘也會動起來，可持續29秒，但是這個東西已經在吉特任內拆掉了。

吉特到任之初，先是大砍球團人事費用，搞得人心惶惶，他又對那個全壘打裝置特別看不順眼，2018年下令把它拆了。羅瑞亞至今仍非常不爽，他對《邁阿密先鋒報》說：「毀壞公共藝術品是令人髮指的事。」這個全壘打機是他一位藝術家朋友設計的，花費250萬美元，它並未被毀壞，只是搬到了球場外的某個廣場。

馬林魚球場的主題色也被吉特改了，原先塗滿了花花綠綠的顏色，羅瑞亞很喜歡那樣，他說這是從歐洲帶來的風格，很適合邁阿密的文化。羅瑞亞說：「但是他們把那些顏色都蓋掉，全部漆成藍色，這太可笑了。還有一些為孩童設立的水族箱也被他們拆了。」

當年吉特的「倒行逆施」遭到美媒撻伐，還爆料他節省開支是為了換取自己的獎金。現在一些洋基球迷也對他不滿，因為吉特在任內把很貴的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton，13年3.25億美元）賣給洋基，史坦頓不僅容易受傷，近兩季的打擊表現也急速下滑。