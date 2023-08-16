桃園忠貞市場日前發生越南法國麵包驗出沙門桿菌的中毒案，尤其雞蛋容易受沙門桿菌污染，引起民眾擔憂買回家的蛋要洗完再放冰箱，還是要吃前再洗，對此，有自稱家裡是職業養雞場的網友回答，是「要吃再洗」，因為蛋殼有毛細孔，洗過又冰吃下肚的細菌更多。

日前桃園爆發越南法國麵包中毒案，通報人數多達520人，衛生局表示，在法國麵包檢體中驗出沙門桿菌，而易受沙門桿菌污染的食物包括生的及未煮熟雞蛋、蛋製品、肉類等，吃下肚會導致急性腸胃炎，噁心、嘔吐、發燒、腹部絞痛等症狀。就有網友在臉書發問，生雞蛋買回家後該怎麼處理，「先水洗好？還是要煮再洗？」

問題拋出後，一名自稱自家是職業養雞場的人出面回答，正確作法是要吃蛋的時候再洗，因為雞蛋都有毛細孔，若洗過後又冰在冰箱，細菌會經由毛細孔進入蛋液，反而吃到更多細菌，「看起來外表乾淨而已，實際上並沒有更乾淨」。但也有人擔心，市場的蛋有雞糞怎麼辦，有網友就建議可以用微濕的布或餐巾紙先擦拭上面的髒污再冷藏，保留蛋殼上的保護層，要煮之前再洗蛋殼，且洗的時候用一定深度的水，若蛋浮起來就淘汰，代表氣室裡氣體太多，蛋比較不新鮮或已腐壞。

根據食藥署的「食藥好文網」指出，一般市售蛋品分為洗選蛋及零售蛋，洗選蛋是指蛋經洗淨、風乾、檢查、包裝後貯運的蛋品，而零售蛋則是未經過洗選及分級處理，直接以塑膠箱裝載的蛋品。海洋大學食品科學系副教授張正明說，蛋殼上有很多肉眼看不到的毛細孔，表面上若有裂縫或殘留雞屎，細菌易進入蛋液中，形成風險，建議民眾購買時注意蛋殼的清潔度及完整度。