鄉民代表周雨心協助野放山羌。（李京昇攝）

周逢甲等人一起為山羌舉辦歡送會。（李京昇攝）

山羌誤中套鎖陷阱 地方助調養治療今野放山林

苗栗縣公館鄉民今年6月間，在鄉內北河村山區，發現1隻野生山羌，誤觸捕獵山豬的套鎖陷阱，經地方發現解救和苗栗縣生態保育中心接續醫治照料，公館鄉代與社區長輩16日一起將山羌送返山林。

該隻山羌6月23日因為誤觸捕獵山豬的套索陷阱「山豬吊」，導致前腳受傷受困，地方得知後，由公館鄉民代表周羽心、前鄉代周逢甲協助帶回安置，並透過苗栗縣府接續治療照顧，經過2個月調養，已經恢復健康。

在苗栗縣生態保育中心評估後，周逢甲、周羽心及鄉民代表陳建華，今天與五谷村關懷據點的長輩，特別為山羌舉辦歡送會，長輩們一起用歌聲祝福，接著歡送山羌上車。

最後由周逢甲、周雨心與縣府人員共同將山羌帶回北河地區原棲地野放，山羌重獲自由後，飛快地跑進山林之中，周逢甲等人也見證山羌重獲新生。

縣府農業處指出，依動物保護法規定，使用含彈簧的金屬材質套索（即為山豬吊）及捕獸鋏捕捉動物者，或非經中央主管機關許可，製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，若造成動物死亡或嚴重殘缺，依法可處2年以下徒刑，併科20萬元至200萬元罰金。