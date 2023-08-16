一名男子中風後非常重視健康，但高血壓問題始終無法改善，原來是其妻認為味噌是健康食物，讓男子三餐都喝一碗味噌湯，因味噌含鈉量過高，使得男子血壓居高不下。經醫師建議後減少食用量後，男子的高血壓問題就獲得改善。

家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》表示，味噌是大豆經過麴素發酵而成的食物，含有5大營養素，包括大豆異黃酮、蛋白質、維生素K、多元胺、益生菌，具有抗老化、抗氧化、降膽固醇、降低乳腺癌與攝護腺癌的風險、促進腸道健康、調節免疫反應、促進腸道健康等好處。

但她也提醒，味噌在製作過程會加入大量的鹽進行發酵，因此鈉含量普遍相當高。「一般而言，煮大碗的味噌湯，常需用到100克的味噌，內含3000多毫克的鈉，已超過每日鈉的攝取上限2400毫克。」攝取過多的鈉會導致血壓飆升。

陳欣湄表示，上述男子在中風後非常重視健康，因此嚴密監控其三高問題，其中，血糖、血脂已穩定控制，唯獨血壓一直偏高，細問其飲食後才知，男子的妻子是日本人，認為味噌是非常健康的食物，因此每天三餐一定烹煮味噌湯，讓男子每餐喝一碗，因此男子血壓一直飆高，「之後他減少食用量後，沒多久血壓就控制良好。」