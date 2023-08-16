彰化縣員林市184甲重劃已經多年，不過仍有許多土地仍然荒廢，沒有進行實質開發，許多荒廢的土地已經從小雜草長出大樹來。(吳建輝攝)

日前豪大雨員林外環道就有雜樹倒塌到人行道上，幸好沒有造成人員受傷。(曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真)

登革熱肆虐，各地縣市政府積極防堵、清消，包括戶內外積水容器、雜草空地、髒亂點等都是整治對象，日前彰化出現5年來首例，引發當地民眾恐慌，彰化縣議員曹嘉豪表示，他發現許多私人土地雜草、樹叢叢生，認為不能輕忽，呼籲縣府與民眾要共同維護；環保局表示，都市計畫區內空地雜草長高過 50 公分可依《廢清法》開罰，將加強查察，避免危害行人安全及孳生病蚊蟲。

彰化縣員林市184甲重劃已經多年，不過仍有許多土地仍然荒廢，沒有進行實質開發，許多荒廢的土地已經從小雜草長出大樹來，日前豪大雨員林外環道就有雜樹倒塌到人行道上，幸好沒有造成人員受傷。

員林市代會主席張國良、代表張偉傑表示，近日接獲民眾陳情私人土地雜草、雜樹叢生，甚至倒塌壓到人行道上，向公所反映後，公所發文要求地主限期改善，不過地主置之不理，造成蟲害，很多雜草、雜樹都鄰近住宅，加上最近登革熱疫情升溫，希望相關單位能夠處裡，避免孳生蚊蟲與傳染病。

曹嘉豪表示，這類狀況整個184甲重劃區都有，有些小樹甚至已經長成大樹，都長出超過人行道上，相當離譜，呼籲縣府、公所等單位能夠妥善處裡，進行應該有的管理，而不是放任地主隨意讓雜草生長，更呼籲地主要善盡管理責任，避免影響公眾。

彰化縣環保局表示，依《廢清法》規定都市計畫地區內空地或空屋雜草長高過 50 公分者，可由當地公所發文地主改善，若逾期未處理就由環保局開罰，直到改善為止，未來將要求各鄉鎮市公所加強查察，避免危害行人安全及孳生病蚊蟲等。