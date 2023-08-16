無黨籍立委趙正宇今宣布參選連任桃園市第6選區立委，有望在下屆選舉中，延續過往與民進黨的合作默契，據悉，前桃園市長、行政院副院長鄭文燦在民進黨中執會中建議，黨中央和立院黨團可先行討論，思考要以何種方式推薦趙正宇。

民進黨下午循例召開中執會，由於黨主席賴清德以副總統身份出訪巴拉圭，今日由立院黨團總召柯建銘擔任代理主席，秘書長許立民、副祕書長黃建嘉等人都有與會，鄭文燦也以行政代表參與會議。與會人士轉述，柯建銘會中再次感謝黨和黨團，近期積極針對藍白攻擊相關議題有相關澄清和回應，且在議題攻防上攻守明確。

據轉述，在黨務報告階段，許立明提到，賴清德是以副總統身份出訪巴拉圭，感謝各方協助，此行到今天為止還算順利，也讓國際友人見證穩健、可信賴的未來國家領導人，也讓國際進一步認識台灣。

許立明談及總統大選情勢時指出，國民黨現階段在總統參選人侯友宜與郭台銘之間狀況，特別是郭台銘因素值得注意，舉凡要不要宣布參選、何時宣布進行連署，目前為止還是紛紛擾擾，相信時間給郭台銘的壓力會越來越大，民進黨會做最好準備因應。

而在選務部分，民進黨近日完成區域立委布局，在桃園第6選區傾向與趙正宇維持過往合作默契，今日趙正宇上午大動作召開記者會宣布競選連任，外界關注未來趙與民進黨的動向。據轉述，鄭文燦在會中也建議黨中央和立院黨團先行討論，思考要以何種方式加以推薦。

據悉，過去民進黨主席賴清德在立委布局上推出「民主大聯盟」，以推薦方式與無黨籍或理念相近的參選人合作，透過開記者會和全代會合體造勢共同造勢，即便趙正宇不會循此路徑，但未來將相繼與鄭文燦、賴清德同台造勢，至於賴趙是否同框拍宣傳照仍是未知數。

趙正宇2020年捲入「立委SOGO收賄案」，意外扯出陽明山案外案，當時被控財產來源不明罪，以及收受殯葬業者賄賂，向營建署與陽明山國家公園管理處施壓，縮小管制區範圍，一審時趙因違反稅捐稽徵法逃漏稅遭判刑6月，得易科罰金，財產來源不明部分則是無罪。