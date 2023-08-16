從ETF的成長趨勢來看，一年多次領息已成趨勢。元大投信旗下的元大高股息(0056)日前除息，僅花5個交易日完成填息；緊接元大臺灣ESG永續(00850)今天除息，該ETF為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，公告確定配息金額0.68元，2019成立以來年化報酬率19.0%。

00850為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，讓投資人在季配與股價成長潛力間不必抉擇，所有願望一檔掌握，其選股邏輯為追蹤的臺灣永續指數透過市值加權方式決定權重，在台股指標企業致力ESG下，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，因此00850的主要持股與0050高度相似，加上有單一個股權重上限30%限制，且目前股價只有0050的四分之一，吸引不少小資族青睞。

元大台灣高息低波(00713)標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，於2022年12月成分股定期調整時，就領先增持跌深高殖利率電子股，挹注息收來源並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情，6月中旬隨指數成分股調整，00713調節AI概念股，部份持股於相對高檔位置獲利了結。並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股，長期配息穩定，近一次除息20個交易日填息，適合穩健投資人。