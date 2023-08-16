ETF每日均於官網揭露淨值組成，00878目前包含股利收入在內的收益平準金每單位0.75元，帳上已實現+未實現資本利得高達5.55元，懸殊的比例也反映在本次配息資本利得佔比97.14%之上，未來一段時間00878的配息率，都將由資本利得支撐，股利所得並非重點，若價格下跌，將影響資本利得配息金額。

國泰投信表示，由於本季配息，剛好遇到百年一遇的AI狂潮，而00878又剛好在5月時進行指數調整，新納入了緯創(3231)和日月光投控(3711)，而緯創搭上AI狂潮造成00878指數走高，投資人逢高獲利時，00878也同步賣出相關的成分股，因而出現較高比例的76W財產交易（國內）所得。對於投資人擔心00878未來配息穩定度的問題，國泰投信強調，該基金自2020年成立以來，季配息都維持在0.3元上下。

目前00878最新成分股加權殖利率僅3.8%，在高股息ETF為倒數第三，反倒是資本利得成為主角，因此造成本次76W財產交易（國內）所得占比97.14%、54C境內股利所得占比2.86%的懸殊比例，再加上00878帳上5.55元的資本損益平準金，是包含已實現+未實現資本利得，且無法判斷其中有多少是未實現，故容易引起投資人疑慮。

若對於高股息ETF的配息結構有疑慮時，可選擇ETF成分股加權殖利率較高者，透過適度配置來減少台股下跌時而影響資本利得。