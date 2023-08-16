根據該美國電動車製造商在微博上的發文，Model S價格從80.89萬元人民幣調降6.7%，至75.49萬元。Model X售價從89.89萬元人民幣調降6.9%，至83.69萬元。

特斯拉才剛在周一宣布即日（8月14日）起調降long-range版和Performance版Model Y在中國的售價，引發投資人對其利潤進一步遭到壓縮的擔憂。

特斯拉執行長馬斯克上個月曾表明可能進一步降價，即使這會削弱特斯拉的利潤。

周一起，特斯拉long-range版Model Y在中國的入門價調降4.5%，至29.99萬元人民幣，Performance版售價自34.99萬元人民幣起跳，降價3.8%。

特斯拉當時並宣布在8月14日至9月30日期間，在中國購買入門級後輪驅動版Model 3庫存車的客戶可享有8000元人民幣的保險補貼。

根據中國乘用車協會（CPCA）日前公布的數據，特斯拉中國製電動車7月在中國的銷量較6月下滑31%，為去年12月以來首次出現月跌幅。反之，由於價格偏低的產品更受到歡迎，中國本地廠比亞迪則擴大了對特斯拉領先優勢。