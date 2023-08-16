元太第2季合併營收為72.36億元，季減3％，歸屬於母公司之淨利為24.21億元，每股盈餘為2.12元；累計上半年合併營收144.66億元，年成長8％，為12年來同期新高；營業利益為38.43億元，年成長13％，歸屬於母公司之淨利為41.76億元，年增8.9％，每股盈餘3.62元，營業利益、淨利及EPS則均創下歷年同期新高。

由於電子紙貨架標籤於零售市場持續增溫、電子紙筆記本及電子紙看板應用穩健增長，帶動2023年上半年營運成長，而大環境消費力道不足則影響電子書閱讀器市場成長。展望下半年，元太偏向保守看待，主要近年來成長最大的ESL由三色轉換到四色，客戶積極轉向四色，面臨產品轉換期，舊產品力道偏弱，加上ESL尺寸有8到12個，必須配合驅動IC廠將所有尺寸開好，預計第4季轉換完成，而轉換新一代產品之後會逐漸放量，預期整體營運表現2024年會優於2023年。

今年上半年營業費用35.52億元，較去年同期不到30億元明顯提升，費用主要仍是擴大研發投入，且產線陸續上線會有折舊，費用一定增加。公司表示，投資研發為了未來，產線投資是因應未來成長所需產能，另外，元太連續8年調薪，今年也會調薪，都是費用增加原因。

擴產方面，元太積極佈局電子紙產能規畫，目前正興建中的新竹廠辦大樓，已完成上樑儀式，預計新廠辦於2024年上半年完工啟用。觀音也進行擴廠動，預計2025年底至2026年才會量產，大陸則擴充超大尺寸模組產線，明年第2季、第3季完工，貢獻落在2025年。今年整體資本支出約50~60億元。

元太除已購置的太陽能及風能等再生能源之外，日前也向全國最大生質能供應商中華紙漿(華紙)購入再生能源憑證(T-REC)，為華紙啟動再生能源憑證交易以來最具規模交易量。華紙擁有台灣唯一且最早、最大的木質素生質能源發電能力，藉由樹木轉換成紙漿過程中的木質素副產物轉化為能源，為綠色循環經濟的絕佳實踐。元太期待未來加大與華紙的合作，增加生質能再生能源憑證的採購，兼顧再生能源取得來源的「外加性」、「多元性」，並促進綠色循環經濟發展。