新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，電信產業債，主要涵蓋全球各大電信龍頭企業，2023年起隨生成式AI應用加入後，未來AI+5G新商機有望遍地開花，中長線營運高點可期，有助於推升未來債券價格表現，加上電信公司配息水準佳，是少數值得投資人中長期持有的優「殖」固定收益工具。

根據新光投信公告，新光A-BBB電信債ETF於8/16進行收益分配公告，每單位配息金額為新台幣0.36元，以8/15收盤價31.28元計算，換算單季配息率達1.15%，全年預估配息率約4.6%。

簡伯容表示，電信債ETF主要是由全球各大知名電信龍頭企業組合，包括美國的AT&T、Verizon(威訊通訊)及Vodafone(伏得風)前3大電信公司，投組另加入其他國家主要電信企業，由於電信公司多具現金流充沛企業，營運及財務體質穩健，就債券發行人角度來看，多數電信公司發債都以投資等級債為主。

隨著全球股市獲利了結賣壓出籠，市場資金再度啟動Risk Off(風險趨避)考量，全球電信債ETF由於具投資等級，且美債殖利率彈升，加上美元避險效果炙手可熱，投資人鎖定長天期投資等級電信債來佈局，等於同時掌握資產避風港優勢、一手掌握未來AI+5G雙駕技術牛商機，現階段進場卡位全球電信債ETF，有望打造債券近年來難得一見的息利雙收投資機會。

觀察目前債市投資前景，簡伯容認為，未來美國通膨趨緩下，美國公債殖利率繼續上升空間有限；短期間內，債券價格也難有大幅反彈機會，但看好明年降息，加上現階段電信債ETF的平均殖利率逾4%以上，可享高收益機會，是極具投資吸引力的高息券種，

同時，未來生成式AI持續發展下，龐大的電信網路必然不可或缺，5G成為各國首要的基礎建設投資題材，更有機會進一步推動電信債券中長線價格表現，佈局電信債ETF能順勢掌握未來5G+AI雙主軸成長機會。