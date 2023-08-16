包皮是男性生殖器的一部分，但有些人包皮過長，恐引起健康疑慮、影響男性性方面健康；花蓮1名20多歲年輕男子，因包皮過長，反覆發炎，不僅搔癢刺痛，還有濃稠分泌物，持續擦藥不見好轉，與門諾醫院醫師討論下，接受新式包皮槍手術，術後復原快且不用拆線，讓龜頭可以露出，他開心說，終於找回「小弟弟」健康。

門諾醫院泌尿科江景翔醫師表示，割包皮手術目前多採用新式包皮槍環切術，吻合器套入包皮後，可同步進行切割與縫合，不僅縮短手術時間，術後復原快，傷口也更美觀完整且出血量少，僅剩輕微疼痛，照護和恢復均比傳統手術有更好表現，除局部麻醉，還可另外選擇自費舒眠全身麻醉。

花蓮這名20多歲年輕人，因包皮過長導致的包莖問題，不好清潔也反覆發生感染已長達1年多時間。有研究指出，長期的包皮龜頭炎，甚至與陰莖癌變有關，若勃起時龜頭會卡住，造成「嵌頓性包莖」，都建議應就醫診斷。

採用包皮槍手術前，會先測量生殖器周長尺寸，挑選相對應的一次性包皮槍進行切割，切除包皮同時，釘子也會直接釘入止血縫合，幾乎沒有出血且傷口整齊美觀，過程因沒有傳統作法所需的皮下解剖步驟，因此能大幅降低患者疼痛感，手術時間包含前置麻醉作業不到30分鐘，民眾接受度相當高。

江景翔提醒患者，術後一週建議不要碰水，睡前盡量減少水分攝取；術後第3天起安排回診並檢查傷口，之後便輕度換藥，等待縫合釘自行脫落癒合即可。原則上術後1個月完全脫釘後，即可恢復性行為。