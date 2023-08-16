私校退場後的校地怎麼處理？教育部長潘文忠今表示，已在行政院會議中送出永達、和春、台首大及中州科大等4所退場學校的資料及校地狀況，將由各部會、地方政府或公立學校提出計畫，以進行後續使用。此外，台東公東高工被列為專輔學校後，將賣校地籌錢，教育部也會評估是否將它從專輔名單中移除。

教育部今天舉行部務會報，會前媒體詢問潘文忠關於退場學校校地該如何使用？他表示，依據私校退場條例，私校退場清算後，所剩財產要歸公，由中央機關、地方政府或公立學校接續使用。

潘文忠說，行政院已由副院長鄭文燦擔任召集人，邀集教育部、內政部、衛福部、勞動部、經濟部、文化部等單位開過幾次會，討論退場私校的校地如何使用。而教育部也在會議中提出永達、和春、台首大及中州等4所退場學校的資料，由中央部會及地方政府提出規畫來使用。

潘文忠舉例，中州科大的校地及校舍不小，之前內政部提出要在這裡蓋社會住宅，而教育部也有設長照據點的想法，因此同一所學校的校地，可能會有好幾個機關規畫使用。

潘文忠說，教育部目前已組成工作小組，引導各中央部會或地方政府前往退場學校會勘，並敦促他們提出使用計畫，以讓這些校地可以在符合退場條例的精神下被妥善運用。

此外，台東公東高工因財務困難在4月底被教育部列入專輔學校，學校決議出售376坪校地求生存，前英特爾副總裁王文漢願意以市價（至少7000萬）購買及出資900萬資助學校辦學，買賣完成後，還會無償出借公東繼續使用。

潘文忠表示，一旦被列為專輔學校，要處理100萬元以上的校產，都要經過主管機關同意。公東高工已在8月10日提出整體校務發展和改善計畫，教育部也有輔導小組進行輔導，將協助他們的改善計畫達成目標，永續經營。後續將由退場審議會重新評估，看是否要將公東高工從專輔學校名單中移除。