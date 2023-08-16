多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）今天表示，首都聖多明哥（Santo Domingo）近郊發生爆炸，造成11人死亡，另有10人失蹤，數十人受傷。

法新社報導，距離首都聖多明哥不到30公里的聖克里斯托巴（San Cristobal）商業區昨天發生爆炸，大火延燒數小時，濃煙直竄天際。

多明尼加緊急行動中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）今晚公布最新的死亡人數，並表示官員正在努力確認更多遺體的身分。

他說：「有11具（驗明身分的遺體），但還有更多遺體。」

緊急救難官員表示，59人受傷，其中37人仍在醫院接受治療。

今天稍早，阿比納德前往爆炸現場，向遇難者家屬表示哀悼。他說，「我們正在盡一切可能」尋找失蹤者。

當局昨天表示，死者中有一名4個月大的嬰兒。

爆炸波及該地區的數家商家，包括一家五金行、一家獸醫診所和一家塑膠工廠。有數輛車輛被燒得焦黑。