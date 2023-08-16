「創造焦點」2023愛丁堡藝穗季演出劇照。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市傑出演藝團隊「創造焦點」的女馬系列《＃Since1994》在愛丁堡藝穗節演出驚艷，獲得「Ed Fringe Review」藝評為4顆及5顆星的高評價。文化局長陳佳君16日表示，「創造焦點」展現台灣藝術多元樣貌；台中市民管樂團近日也獲邀赴日演出，中市將持續扶植演藝團體及計畫推廣至國際舞台。

國際大型藝術活動「藝穗節」每年8月在蘇格蘭首府愛丁堡登場，「創造焦點」的女馬系列於今年8月2日至27日在藝穗節「台灣季」Assembly Roxy將連演23場次，女馬系列運用女性觀點、女性表演者為主體創作，也是亞洲最早的女子馬戲演出。

陳佳君日前赴愛丁堡，與創造焦點團隊拜會藝穗節大會執行長Shona McCarthy，Shona McCarthy盛讚，女馬作品演出令人動容，獲國際一致好評，期待未來在國際盛會中能見到更多台中演藝作品。

陳佳君表示，台中市致力扶植在地演藝團體，「創造焦點」4度獲選台中市傑出演藝團隊，女馬系列《＃Since1994》歷經2年創作、3年巡演，以當代馬戲和性別議題的精彩演出，展現台灣多元的樣貌。

陳佳君指出，文化局將持續扶植演藝團體及藝術節慶等計畫，鼓勵表演藝術人才創作及出國演出，將台灣表演藝術文化推廣至國際舞台。

創造焦點團長李仕洋感謝文化部及台中市府文化局補助，支持女馬系列作品在疫情後登上愛丁堡藝穗節舞台。李仕洋說，演出在藝穗節起跑第3天便獲得藝評平台「Ed Fringe Review」的4顆及5顆星高評價，還有觀眾回饋指出，「深入探討女性特質及性別，讓人難以忘懷，將是藝穗節中引人入勝的作品」。

文化局表示，台中市民管樂團近日也獲得外交部與駐日代表處邀請，赴日於8月26日與東京東野高校合辦音樂會交流，行銷台中表演藝術能量。