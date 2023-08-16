縣府呼籲切勿違法使用獸鋏及山豬吊。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

獸鋏及山豬吊對犬貓等動物造成重大傷害的案件，常引起社會廣泛關注，為了有效杜絕此類違法行為，苗栗縣動物保護防疫所展開不定時巡山搜查行動，今年1月迄今已接獲通報案件9件，並尋獲1組獸鋏，呼籲切勿私設獸鋏或山豬吊，以免觸法且嚴重危害動物福祉。

動物保護防疫所指出，可憐的狗狗被獸鋏或山豬吊夾斷腿、跛腳的消息層出不窮，也令人深感不捨，所內管制巡查人員巡山需穿著全身裝備、雨鞋手套，跋涉山區崎嶇泥濘小徑，用長棍細心搜索可能隱蔽在雜草叢中的獸鋏或山豬吊。

雖然這是艱困的任務，巡查人員仍不遺餘力，每次巡山所需時間約3到4小時，都是為確保山區不再存在這些危險陷阱。然而，偶爾還是會查獲山豬吊，顯見遊蕩犬貓誤觸陷阱的危機依然存在。

縣府農業處指出，民眾在防範野生動物損害農林作物時，可使用不具殺傷力的捕捉或驅趕方式，或尋求相關單位協助，切勿違法使用獸鋏及山豬吊。

同時，呼籲民眾踴躍檢舉非法使用獸鋏或山豬吊情形，並提供相關事證。依據動物保護法第14之1條規定，若經查證屬實，可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

若是造成動物死亡或嚴重殘缺，更將被移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。

此外，為了阻止這些非法行為，也持續針對五金行稽查，並在可能設置獸鋏山豬吊的山區懸掛宣導紅布條，同時加強推動校園宣導等工作，以期有效降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率。

縣長鍾東錦表示，讓民眾參與保護動物的行列，任何民眾爬山、健行時，若發現獸鋏或山豬吊蹤跡，可撥打動物保護專線1959，讓我們一起守護動物的生命權益，共同營造一個安全、友善的動物友善環境