新北市長侯友宜（右）16日出席青年農民聯誼會羽毛球友誼賽，並擔任開球嘉賓，侯友宜致詞時鼓勵青農朋友在農忙之餘也要運動，保持健康的身體，才能為消費者提供健康的農產品。（黃世麒攝）

新北市農業局今年首次舉辦「跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」，新北市長侯友宜今出席與各縣市參賽的青農朋友互動交流，並擔任開球嘉賓。（陳慰慈攝）

新北市農業局今年首次舉辦「跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」，新北市長侯友宜今出席與各縣市參賽的青農朋友互動交流，並擔任開球嘉賓，他致詞表示，藉由友誼賽希望各縣市青農能互相認識，了解產品產生共好，新北市有403萬人口，就像是台灣的縮影，各位的農產品銷售，未來需要新北市幫忙不要客氣，期盼青農能無後顧投入農業。

農業局表示，這次青農羽球交流賽為全台首次舉辦跨縣市的青農羽球交流賽，邀請到台北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等超過全台一半以上縣市，金門縣青農聯誼會也特地搭飛機前來共襄盛舉，交流賽共12個縣市青農聯誼會一同參與，進行男雙、女雙及混雙3項競賽，透過羽球競賽交流，凝聚青農間向心力，激盪出不同火花，帶動縣市間農業交流。

新北市長侯友宜（中）16日出席青年農民聯誼會羽毛球友誼賽，並擔任開球嘉賓，主辦單位安排一隻恐龍裝扮的吉祥物與侯友宜互動，結果恐龍的嘴巴不慎直接撞上侯的臉，侯友宜見狀不以為意，哈哈大笑。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜（中）16日出席青年農民聯誼會羽毛球友誼賽，並擔任開球嘉賓，主辦單位安排一隻恐龍裝扮的吉祥物與侯友宜互動，結果恐龍的嘴巴不慎直接撞上侯的臉，侯友宜見狀不以為意，哈哈大笑。（黃世麒攝）

金門縣青農聯誼會長陳玉嘉表示，平時較常跟自己區域內的青農互動，新北市青農聯誼會這次舉辦跨縣市的羽球交流賽，讓全台的青農夥伴以球會友，聯繫青農間感情及提升農業資訊流通，期待未來各縣市間有更密切的互動交流。

新北市長侯友宜（右）16日出席青年農民聯誼會羽毛球友誼賽，抵達時受到青農們的熱烈歡迎，有人高喊「總統好」為侯加油打氣。（黃世麒攝）

新北市青農聯誼會長盧苡甄表示，聯誼會成立宗旨就是促進轄內青年農民彼此互助合作，研習專業農業技術，生產健康安全的農產品，以及互相學習行銷技巧，增加銷售通路，而這次將交流平台擴展到全台各地青農聯誼會，希望與各地青農朋友交流學習，達到全台青農共好，一起為台灣農業發展盡心盡力。