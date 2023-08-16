《全明星辯論會》集結黃豪平、陳大天、侯昌明、賀瓏等18位藝人進行辯論PK賽，每周進行不同階段的主題辯論賽，考驗說話的藝術與邏輯思維的辯證。節目開播後，隊長黃豪平在節目表現受到矚目，自認口才流利、邏輯清晰的他，坦言參加節目後，最具挑戰的是「學習如何放下自己的銳利，把光芒給別人」，他也坦言：「前幾集覺得自己很沒有發揮的時候，確實有了想離開的念頭。」

參與節目契機？他表示，「對口語表達一直都很有熱情，認識了一群好朋友更是我從來沒有想過的。」談到節目中的辯論有正反方，若是個人立場與辯論方向不一樣，如何解決這樣的矛盾並說出說服觀眾與評審的論述？黃豪平以演員為比擬，「就想像自己在扮演一個角色就好，演員也是可以在不同意自己扮演角色的道德標準的狀況下，去說出設定好的台詞。」他也認為辯論有助於拓展想法，「我覺得所有的議題都有我們沒想過的切入角度，沒有什麼是不能打的持方，越是刁鑽的角度，其實越能讓觀眾驚訝。」

面對不擅長的題目，黃豪平會進行田野調查、多詢問別人，「有時候會得到沒想過的觀點！」對他而言最困難的題目是「該不該跟負債千萬的伴侶結婚」，坦言因為沒體驗過婚姻，「很多對婚姻跟愛情的想像都難免不切實際。」他也透露莫宰羊為準備此題特地去買書做功課。另外他也對談論「劣跡藝人要不要退出」這題感到苦惱，「很難在不舉例得罪他人的狀況下完成這集的稿子。」

黃豪平在參加前特別期待Podcast頻道「百靈果」主持人凱莉的表現，「很期待她如何被『馴化』或者改變自己、甚至對傳統媒體帶來的衝擊。」參加之後，相當看好朱琦郁的表達能力，「條理分明又口語清晰，不只有主播的氣勢還有辯手的辯才無礙。」不過他目前覺得節目當中最強的是關韶文，「臨場反應非常厲害，很多時候都是他在當下兼顧了幽默跟攻勢。」《全明星辯論會》在MyVideo跟播，每周日12點更新。