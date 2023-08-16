受到低壓帶影響，中央氣象局16日持續發布豪雨特報，高雄市茂林區132線道4公里處，今天下午因受到強降雨影響導致土石崩落，所幸當時無人車通行，茂林區公所緊急通知廠商清理落石，警方在現場交通管制，呼籲用路人遵守現場管制。
警方表示，今天下午2時茂林區降雨，道致茂林132線道4公里落石，幸好無人車通行，沒有造成人員的傷亡，目前仍有零星的土石崩落，請用路人通過時務必注意行車安全，並遵守現場人員的指揮通行，目前已經通知廠商清理落石。
受到低壓帶影響，中央氣象局16日持續發布豪雨特報，高雄市茂林區132線道4公里處，今天下午因受到強降雨影響導致土石崩落，所幸當時無人車通行，茂林區公所緊急通知廠商清理落石，警方在現場交通管制，呼籲用路人遵守現場管制。
警方表示，今天下午2時茂林區降雨，道致茂林132線道4公里落石，幸好無人車通行，沒有造成人員的傷亡，目前仍有零星的土石崩落，請用路人通過時務必注意行車安全，並遵守現場人員的指揮通行，目前已經通知廠商清理落石。
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