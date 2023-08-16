新北市一名外籍媽媽來台探親嫁來台灣的女兒，難得來台灣的她，日前晚間出門散步逛逛，不料，卻忘了回家的路，只好沿路一直走，警方巡邏經過上前關心，經過調閱上百筆資料，才查出她女兒的資料，最後員警護送她順利返家。

警方表示，土城分局廣福派出所員警張修碩、張嘉晟要外出巡邏時，在學府路一段見一名婦人站在馬路口不停徘徊觀望，明明綠燈了卻還是遲遲不往前走，正在覺得疑惑想上前關心時，一旁民眾反應說看到她已經站了一段時間，「好像迷路了」。

員警上前關心時，婦人只會說帶有特殊腔調簡單的中文，員警只好先將婦人帶回派出所，經員警們一連串比手畫腳，並過濾上百筆資料，才終於了解婦人是外籍配偶的親屬，來看嫁來台灣的女兒。

婦人的梁姓女兒向警方表示，與先生相識結婚後在台灣定居，母親吃過晚餐後有散步習慣，當日晚間走著走著卻忘記回家的路，所以不斷在派出所附近的路口徘徊，試圖回想剛剛的路，卻陷入無限輪迴裡。最後由員警黃俊穎、廖曼伶開車載陳姓婦人回土城裕民路住處，家屬對警方積極協助表示感謝。