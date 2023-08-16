夾藏大麻花的泰國茶葉罐。（翻攝畫面）

夾藏大麻花的泰國茶葉罐。（翻攝畫面）

四海幫海壢堂母姓男子（中）涉嫌跨國走私大麻。（翻攝畫面）

刑事局從國際包裹，循線追查上手，發現混跡桃園的竹聯幫信堂與四海幫海壢堂幫派分子，合謀走私大麻。今年7月，海關與刑事局查獲從泰國寄出的「泰國茶」國際包裹，內藏黑市價新台幣1.2億的62.1公斤大麻花，事後偵查，陸續逮捕收件人、司機、聯繫人、接運毒品上手與幕後首腦共10人。

調查發現，幫派介入策劃，指揮旗下成員分工進行運輸，利用轉手方式領取毒品包裹，以躲避警方查緝，幕後首腦為四海幫海壢堂成員母姓犯嫌及竹聯幫信堂成員古姓犯嫌。依毒品與組織犯罪送辦。

警方表示，國際包裹以泰國茶葉名義空運來台灣，嫌犯將大麻花與泰國茶混充後，裝入泰國品牌的茶葉罐，分裝成6箱從泰國分別寄至桃園地區，但茶葉味道無法遮掩大麻毒品味，海關經X光機檢驗後查獲，隨即通報警方偵辦。

經專案小組嚴密監控部署，先逮捕收件人林姓、許姓等3嫌、集團成員楊姓司機、陳姓居中聯繫人犯嫌、接運毒品的上手宗姓、黃姓等4嫌；經彙整分析情資後，溯源查出第四層主嫌，立即發動第二波查緝行動，拘提集團首腦母嫌到案。

調查發現，黑道幫派介入策劃，指揮旗下成員分工進行運輸，利用轉手方式領取毒品包裹，以躲避警方查緝。案經縝密分析，層層抽絲剝繭，掌握該集團運毒模式及據點。

幕後首腦為四海幫海壢堂成員26歲母姓犯嫌及竹聯幫信堂成員24歲古姓犯嫌。全案依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移請台北地檢署偵辦，並擴大追查幕後販毒網絡。

刑事局指出，為落實行政院訂頒的「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標，專案小組以「人」為中心追緝運毒網絡成員，溯查源頭並強勢壓制幫派，展現截毒關口、溯源斷根之決心，同時呼籲民眾踴躍檢舉毒品案，除有優渥檢舉獎金，檢警也一定會保密身分。

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