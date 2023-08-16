大陸圖像供應商「視覺中國」再度出現侵權。有大陸攝影師15日爆出「視覺中國」，未經他授權作品，卻反過來被說侵權使用他「本人拍攝」的173張照片，更要聲討賠償8萬多元（人民幣，下同）。16日涉事攝影師戴建峰通過個人微博「@Jeff的星空之旅」再度回應，視覺中國無權，至今卻還在網上非法銷售他的作品，並謊稱擁有作品著作權並索賠，要求立即停止侵權行為。

這也導致視覺中國16日股價單日跌超過4％，截至收盤總市值為115.1億元，單日總市值減少逾5億元。

整起事件起於15日下午，大陸攝影師戴建峰通過個人微博發文表示，「真的是離譜了！今天收到了視覺中國打來的電話，說我的公眾號侵權使用了他們173張照片，還要賠償他們8萬多元」。當他打開內容一看，所謂的「侵權照片」都是他本人的拍攝作品，質疑從未和視覺中國合作，也沒傳過他們圖庫，怎麼成了視覺中國的版權？

對此，視覺中國官方微博15日發文回應，初步核實涉事圖片系該攝影師授權圖片庫Stocktrek Images進行銷售，Stocktrek Images又將相關圖片授權給Getty Images銷售。視覺中國作為Getty Images在大陸獨家合作夥伴，擁有對包括涉事相關圖片在內的完整的銷售權利，強調銷售授權鏈條清晰完整，會繼續與攝影師保持溝通，妥善處理誤解。

但戴建峰16日再度發文打臉，表示不接受視覺中國說法，強調已與Stocktrek進行核實，Stocktrek明確告知，視覺中國無權銷售他本人作品、也沒有作品任何版權。同時Getty也無權將我的作品再次轉授，「這裡沒有誤會」。

他更批評視覺中國，「到現在你們依然在網上非法銷售我的作品，向我與他人謊稱你們擁有作品的著作權並索賠。請立即停止你們的侵權行為」。

實際上，視覺中國將版權「無限擴大」的爭議已非第一次，2019年甚至因此遭到關站整改。當年4月時有大陸網友發現，視覺中國網站公佈人類史上首張黑洞照片，並註明用於商業用途需付費購買版權。但明明照片的擁有者、歐洲南方天文台（ESO）早在官網表示，只要註明圖片來源便可自由使用。

隨後視覺中國再被爆出包括大陸國旗、國徽、領袖頭像在內的付費圖片引起撻伐，讓中共共青團都對此發出質疑：「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」

此次在戴建峰的發文底下，由中國科學院主管的《中國國家天文》雜誌官方微博也回應，表示收到過類似電話，把諸如美國NASA發佈的公版圖片都算作他們的版權。