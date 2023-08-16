民眾黨籍的新竹市長高虹安在立委任內，因涉嫌詐領助理酬金、加班費，14日被北檢以貪污等罪起訴。前立委郭正亮表示，綠營司法雙標的現象讓柯粉非常生氣、會引發柯粉強烈反彈，帶起拉票動力，反而會讓民眾黨總統參選人柯文哲的民調上升幾個百分點；他也預估，若高虹安在12月下旬一審被判有罪、立即解職，民眾黨支持者就瘋了，綠營應該會觀望12月的總統民調，再來決定是否要一審宣判。

郭正亮今(16日)在中天節目《綠也掀桌》直言，「你以為在選前對高虹安做一審判決，會對賴清德有利嗎？」他這幾天有觀察到，柯粉對這件事非常生氣，都主動跳出來留言，因為「司法雙標」實在太多了；高虹安剛把新竹棒球場的資料送到檢調，兩個禮拜後就被起訴、雲林光電弊案議員、鄉長被抓，但台南的光電案件是雲林兩倍，卻沒有去查。

郭正亮也提到，綠營電視台近幾天的電視節目，不去爆料百億綠能可能是弊案、某人身兼十幾家公司董事長、還跟新潮流有關，卻都在討論46萬的高虹安。

郭正亮斷言，這些雙標行為「必然會引起柯粉的嚴重反彈」，如果綠營這樣打擊高虹安有效，去年新竹市長選舉就不會是高虹安當選。他認為，綠營這樣是在「激怒老百姓」，會讓選民有拉票的動力，讓柯文哲的選票意外增加幾個百分點。

郭正亮也推測，高虹安被起訴後，接下來的程序是法院開庭，不會一審只開一次庭就判決，至少要開兩次庭，但這件事有一定的複雜度，可能要開到三次庭才能做判決，不可能每個月都開庭，從現在到投票日只有5個月，

郭正亮透露，民眾黨是認為會在12月下旬到1月一審宣判，如果是這個時間點，高虹安被判有罪的機率會高很多，屆時會立即解職，「想想那個反彈，民眾黨的人大概就瘋了，太雙標了」，且柯文哲與郭台銘都把此案定調為「政治追殺」，民進黨應該會看12月的民調再來決定高虹安案一審要不要判決。