現今網路普及，高達7成兒少性剝削案件為「熟人」所為，包含網友、同學或情人，台中市東勢警分局長林大為上廣播節目呼籲青少年，在網路交友聊天時，切記不傳裸照等3不原則，若不慎外流，立即請求警方協助，員警會協助被害人向非政府機關(I win及私密)性私密影像移除下架申訴。

台中市警察局東勢警分局長林大為15日上廣播節目，並介紹東勢分局轄區主要的警政工作，宣導「反詐騙」、「取締噪音」、「婦幼安全」等工作執行情形。

林大為指出，現今網路普及，高達7成兒少性剝削案件為「熟人」所為，包含網友、同學或情人，並利用常見通訊、社群軟體（例如LINE、IG、FB等）作為犯罪平台，呼籲青少年網路交友聊天時，切記3不原則，包括不傳裸照、裸體視訊、或進行視訊性愛；不提供過多資料給網友；只要心中有遲疑就勇敢說不。

千萬不要因為好玩有趣，被網友欺騙而將自身私密照外傳，以免造受威脅恐嚇；如不慎外流，立即請求警方協助，員警會協助被害人向非政府機關(I win及私密)性私密影像移除下架申訴。

此外，青少年利用空閒時間外出打工，小心詐騙集團利用其思慮不周、想輕鬆賺錢的心態，引誘少年成為詐欺車手，如被查獲，青少年不僅要以詐欺共犯身分面對刑事調查，將來如遭法院判決有罪確定，更須負擔高額民事賠償責任；少年車手貪取區區數千或萬元，父母親卻得賠償數十萬、甚至上百萬，台中地院去年還有父母連帶賠償533萬元案例。

針對噪音車輛擾民的情形，東勢警分局自4月18日起啟動「靜城專案」，整合易遭民眾檢舉的熱點路段，執行測速照相兼蒐證疑似噪音改裝車輛，已取締2522件超速違規，另蒐證700多件疑似改裝噪音車輛影音上傳至環保署噪音車輛檢舉網通報，也鎖定轄內22部車輛疑似改裝噪音車輛，請員警利用警勤區訪查機會，實施口頭及書面「約制告誡」，盡最大努力提供居民一個寧靜的居住環境。

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