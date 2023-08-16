展望2023年下半年，樺漢對整體毛利率、獲利表現較今年上半年呈穩健正向成長深具信心。儘管目前通膨、升息、終端需求疲軟等大環境逆風因子仍考驗全球各產業營運成長動能，同時也侷限樺漢整體營收規模放大的速度，然樺漢除了持續控制良好庫存水位，整體平均庫存週轉天數目標從97天下降至85~95天外，整體接單動能仍站穩歷史新高，尤其在客製化Edge AI硬體設備需求面向，主要客戶持續加大下單力道，整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.06~1.1左右，加上ESaaS之「AI軟硬體方案之訂閱式服務收入」之訂單暢旺，持續以提升高毛利產品組合為首要接單策略，有望挹注集團獲利表現更上層樓。

樺漢進一步說明，下半年在手訂單保持新高，軟體與方案比重增加，也提高毛利產品組合，個體與品牌通路皆高成長。法人預估，樺漢雖然第三季營收持平預估表態，但下半年營收、獲利、每股盈餘成長目標，預計下半年將優於上半年，在營業收入、毛利率微幅成長，營益率、稅後淨利、每股盈餘穩定成長。今年度整體展望預估也保持成長，雖然受到股本增加兩成，但年度淨利、每股盈餘(EPS)仍可望成長雙位數。

樺漢對明年景氣仍保持樂觀看法，包括發展生成式AI應用等，軟硬體持續發展。明年營運目前以謹慎樂觀看待，年度營運以單位數成長預估。

AI熱潮下，TrendForceg數據2023年AI Server全球出貨量預估120萬台，年增38.4%，占整體伺服器年出貨量1300萬台的9%。樺漢也提出看法，AI領域今年成長超過三成，明年持續樂觀看待，在AI在智慧工廠、智慧城市之應用會更多，軟體資安、儲能控管系統、綠色智慧建築等也均採AI大數據，樺漢聚焦智慧製造、城市與園區等十大應用，深度著墨AI Server與AIoT市場商機，並提供AI+Iot訂閱式服務，整體AI Server相關應用穩定成長。