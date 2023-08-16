英特爾在聲明中表示，英特爾將向高塔支付3.53億美元的「分手費」。
不過，該美國晶片大廠並未提及與監管機關不予批准的相關細節。
稍早前路透社援引消息人士報導，當雙方合約在周二（8月15日）到期時，英特爾將撤銷以54億美元收購高塔的交易。
英特爾在2022年2月簽約以54億美元收購高塔，但消息人士表示，英特爾沒有如合約要求取得中國監管機關的批准。
隨著美中緊張局勢持續升高，近幾個月來，投資人對這項交易可能在中國卡關一直有著不祥的預感。
英特爾宣布，由於無法及時獲得監管部門批准，英特爾已經終止以54億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor）的計畫。
英特爾在聲明中表示，英特爾將向高塔支付3.53億美元的「分手費」。
不過，該美國晶片大廠並未提及與監管機關不予批准的相關細節。
稍早前路透社援引消息人士報導，當雙方合約在周二（8月15日）到期時，英特爾將撤銷以54億美元收購高塔的交易。
英特爾在2022年2月簽約以54億美元收購高塔，但消息人士表示，英特爾沒有如合約要求取得中國監管機關的批准。
隨著美中緊張局勢持續升高，近幾個月來，投資人對這項交易可能在中國卡關一直有著不祥的預感。
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