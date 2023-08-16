東捷資訊ERP整合規畫中心副總經理陳歆穎表示，輔導企業數位轉型的過程中，觀察現行企業日常營運資金收付款常見的痛點，瞭解客戶期望透過SAP ERP自動串聯銀行需求，以優化日常作業效率；東捷資訊成為SAP MBC解決方案在地化實施的台灣合作夥伴，共同打造金融創新服務，SAP MBC解決方案由東捷資訊進行資訊與資料加密技術整合，讓企業僅需於SAP ERP系統上操作，就可自動處理往來銀行金流收付作業，同時將交易結果即時回饋到系統上，徹底解決過去企業需登入各家網銀進行資金收付交易、繁瑣整合帳務作業及人為操作問題痛點。系統結合多家銀行可見性金流動態，亦可集中監控、控制資金流動，增強企業對資金暫收預測、跨國付款和報表管理營運效率，更好地進行資金規畫和營運，未來東捷資訊也將與SAP共同推展MBC解決方案業務，期許此項服務持續帶動公司未來成長動能。

此次專案亦有SAP在地合作夥伴東捷資訊的支持，憑藉其技術上的專業與優勢，加速SAP和中信銀行創新實踐的推進。ERP為企業營運的重要核心，這次透過東捷資訊在地化加密技術與服務，串接SAP ERP與銀行端對端的支付流程，讓企業能藉由SAP ERP實現整合金流、資訊流的全方位管理服務。MBC解決方案技術兼顧敏感重要資料的資安保護與可執行性，並利用企業現有的AP/AR（應付/應收）配置，增強對於企業全球化的付款和報表管理機制，此外，無需因安裝重新配置ERP，且快速導入優勢，提升企業日常營運效率並優化整體操作體驗，並推升企業營運與價值拓展未來銀行與客戶間的新商務模式。未來將協助更多企業用戶加入採用，共同擴大安全且效率的數位支付與金融生態圈。

東捷資訊2023年上半年累計合併營收6.83億元，因產品組合調整、自行研發產品銷售營收增加維持整體獲利穩定，營業毛利0.93億元，毛利率13.62％，稅後淨利0.4億元，年增8.84％，每股盈餘1.48元。