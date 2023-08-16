國民黨台北市議員、台北市立委參選人游淑慧爆，民進黨執政時期「藏富於民」，爆出爭議雲豹能源董事長賴勁麟上任後，新潮流就多了幾百萬的政治獻金。民進黨發言人張志豪隨即點名8位有綠能產業獨董背景的國民黨人，要求國民黨有心人士以同樣標準檢視，別老是雙標，當用政爭口水不斷造謠抹黑的同時，很可能打臉自己人。

因民進黨立委賴品妤大動作反對核四重啟，而意外衍生出的雲豹能源爭議持續受到各界關注，該公司更被揭發，捐給新潮流系政治人物上百萬的政治獻金，游淑慧15日在政論節目《少康戰情室》質疑，賴品妤聲稱父親賴勁麟僅持有不到1％公司股份，代表公司不是他的，憑什麼拿公司與投資者的錢去捐給新潮流？算不算民進黨黨產？

對此，張志豪表示，國民黨總是大喊反對民進黨的綠能政策，但實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程，根本就口是心非、為反對而反對。

張志豪指出，曾在藍營執政的官員中，投入綠能產業的不勝枚舉，有侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄以及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸。

他質疑，請問這些人也是「藏富於國民黨」嗎？國民黨就是用自己的歪哥經驗在看其他政黨，但同樣低劣套路，只會讓人看破手腳。