奶粉取代白米來普渡，祭拜後全送助植物人。（屏東創世提供）

農曆七月是祈福添功德的民俗月，各地廟宇都會準備豐盛供品、普渡眾生。16日萬丹無極善良堂準備200公斤奶粉及豐盛供品，在信徒陪同下上香參拜，祈求眾生平安健康，弱勢貧病者都能獲得溫暖；祭拜後眾人捲起袖挽，將一箱箱奶粉搬至貨車，送往創世基金會屏東院，支持植物人每日營養餐食。

萬丹無極善良堂長期關懷社會，多次推動各式愛心活動，並協助創世屏東院募集服務經費及發票，鼓勵店家設置發票箱，用實際行動支持與愛護植物人。

在得知創世屏東院安養60位植物人，每月需要80公斤奶粉後，決定將普渡供品改用奶粉，祭拜後轉捐植物人使用，一舉數得，共募集200公斤奶粉，補充植物人營養，提升免疫力。

萬丹鄉長李建霖表示，對長期臥床者而言，奶粉是每日營養來源之一，農曆七月是普渡大月，呼籲各界將普渡化作公益，供品轉為愛心奶粉，祭拜後轉捐創世，除祈福添功德，還可幫助植物人，功德圓滿。