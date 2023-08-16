農曆七月是祈福添功德的民俗月，各地廟宇都會準備豐盛供品、普渡眾生。16日萬丹無極善良堂準備200公斤奶粉及豐盛供品，在信徒陪同下上香參拜，祈求眾生平安健康，弱勢貧病者都能獲得溫暖；祭拜後眾人捲起袖挽，將一箱箱奶粉搬至貨車，送往創世基金會屏東院，支持植物人每日營養餐食。
萬丹無極善良堂長期關懷社會，多次推動各式愛心活動，並協助創世屏東院募集服務經費及發票，鼓勵店家設置發票箱，用實際行動支持與愛護植物人。
在得知創世屏東院安養60位植物人，每月需要80公斤奶粉後，決定將普渡供品改用奶粉，祭拜後轉捐植物人使用，一舉數得，共募集200公斤奶粉，補充植物人營養，提升免疫力。
萬丹鄉長李建霖表示，對長期臥床者而言，奶粉是每日營養來源之一，農曆七月是普渡大月，呼籲各界將普渡化作公益，供品轉為愛心奶粉，祭拜後轉捐創世，除祈福添功德，還可幫助植物人，功德圓滿。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。