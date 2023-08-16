台中精密科學園區廠商眾多，服務中心附近停車位一位難求，台中市議員朱暖英建議經發局將未招商的產二用地，開闢為臨時停車場，去年5月首次會勘、10月動工，上月完工驗收，目前正在招標中，最快預計11月底開放使用。

朱暖英表示，過去她到服務中心洽公時，發現停車位不好找，後來陸續有廠商反映車位難尋，並建議精科路與精科北路交會處的土地閒置，是否能開闢停車場？多次與經發局前往會勘後，爭取總經費290萬元開闢臨時停車場。

朱暖英指出，該產二用地目前閒置且雜草叢生，開闢成臨時停車場後，不僅整體變美觀，也讓洽公民眾更方便停車，未來即使要開發、招商也需要有停車場，有機會能沿用。

經發局表示，第一種產業用地是製造業使用，第二種則是商業、服務業用，該塊土地目前閒置，評估靠近社區住宅，加上周邊大廠、服務中心，臨時停車需求較高，因此闢建臨時停車場，目前已完工、驗收完成並上網招標，預計今年11月底可開放停車。停車場面積共853.8平方公尺，有33格一般車格，無障礙車格及親子車格各1格。