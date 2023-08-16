桃園龍潭乳姑山新闢德湖街直通山上，賞景、交通更便捷。(張肇良提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區乳姑山是知名夜景區，山上有多家景觀餐廳，主要道路梅龍路旁有一條德湖街，連結至山上有一條黃土石子路，地方期盼鋪設成為道路連通，因屬都市計畫外無法徵收，市府爭取地主同意提供土地，預計施作6米寬觀光產業道路，相關工程預計這個月上網招標，最快明年3月完工通車。

市議員張肇良表示，乳姑山過往多爬山步道，梅龍路段有一條德湖街，全長900多公尺，部分路段有鋪設柏油，部分則是黃土石子路可連通至山上，市府積極取得地主同意無償提供土地，規畫施作6米寬通行道路，並有路燈及排水溝，原本在去年要鋪設柏油，但水務局發現該路段3分之2 為山坡保育區，要求龍潭區公所提出申請水保計畫後才能施作。

龍潭區公所工務課表示，當地原本就是一條土石子路，已經有基本的路形，但是凹凸不平，沒有護岸等設施，依規定要新闢道路，需有水土保護設施擋土牆等，之後再鋪設柏油及設置路燈，相關工程預計本月上網招標，順利的話，最快將在明年3至4月完工。

張肇良表示，乳姑山上有10多家景觀餐廳，待道路完工，遊客上山賞景更加便捷，且此路也可通往大北坑休閒農業區、五楊高速公路，住在三和、三水地區居民，可改走此路連接龍潭科學園區上下班，可節省非常多的交通時間，他也督促龍潭區公所盡速推動招標作業，讓工程早日完工通車。