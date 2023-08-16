新竹一名鄭姓女子，因與5位女性好友、閨密有感情、金錢等糾紛，5人多次上門毆打凌虐洩憤，最後竟囚禁施暴，儘管不斷慘叫、求饒也無動於衷，當鄭女躺在地上沒了氣息，也不予理會，直到鄭女另一名有人上門才驚見早已死亡、屍體發黑，全身有162處受傷、肋骨骨折。

判決書指出，楊女、謝女、吳女、田女與死者鄭女於案發時為朋友，楊女原與鄭女是男女朋友，分手後，楊女與田女成為伴侶。李女與田女原為男女朋友，謝女與吳女則是一對，同居在吳女所租的2間房子；鄭女則與謝女同住。

楊女認為鄭女在交往時同時腳踏多條船、劈腿，而有感情及口角糾紛，謝女則不滿鄭女不繳納房租，而有金錢、口角糾紛，吳女則不滿鄭女經常白吃白住，田女不滿鄭女透過其報名國軍志願役士兵後，卻無故反悔2次，李女則是要幫田女出氣，5人從111年11月起，想要教訓鄭女開始多次施暴凌虐。

111年11月11日楊女、謝女、吳女等3人，為求就近看管及繼續管教鄭女，當天晚間晚間10時許，將鄭女帶到吳女與謝女租屋處囚禁，5人便聯手一陣拳打腳踢，還拿平底鍋、鐵棍等兇器施虐。

直到鄭女意識模糊、神智不清躺在地板才停手，楊女晚間11時許查看鄭女生命徵象時，發現摸不到心跳及脈搏、但有微弱呼吸。楊女等人不僅沒打電話叫救護車送醫，還放任鄭女躺在地上置之不理。

11月13日上午7時許，施暴的眾人陸續出門上班時，看到鄭女姿勢完全沒變躺在地板上，仍無人上前關心鄭女狀況。眾人下班後陸續返回施暴處，聊天、休息後，就外出去逛夜市，同樣沒有一個人去查看鄭女狀況。11月14日上午7時許，鄭女的一名友人到施暴處尋找鄭女時，驚見鄭女身軀已發黑腫脹沒了氣息，嚇得趕緊報警處理。

遺體解剖報告指出，鄭女頭、頸、軀幹及四肢至少有162處，死因是全身多處鈍力傷、多處肋骨骨折，導致大量出血及橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而死亡。

法官認，5人所為均係犯刑法第277條第2項前段之傷害致人於死罪。審酌5人僅因細故即將鄭女傷害致死，所為傷害犯行，除對鄭女身心及鄭女親友均造成莫大之痛苦，也嚴重危害社會治安，且案件爆發後，謝女竟提議要將責任推卸給田女實在不該。

5人雖為共同正犯，同應負傷害致人於死刑責，但各共犯之犯罪參與程度、應負之責任仍應有差別。5人均坦承全部犯行，並與鄭女家屬達成和解，堪認尚有悔意。日前依共同犯傷害致人於死罪，判決施暴的5人分別處刑7年2月到8年8月不等之刑度。可上訴。