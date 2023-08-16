警方查扣相關證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

柯嫌求得籤詩「心中意欲前途去，只恐前途未運通」。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市警方查緝虛擬貨幣假投資詐騙案，查獲柯姓男子涉嫌指揮車手全省跑透透，以投資虛擬貨幣詐騙吸金，還在鬼月來臨前求籤，抽到「作事難成」籤詩，最後他與同夥9人落網，證明神明沒騙他。

23歲柯姓男子在高雄市苓雅區興中一路租透天樓房當據點，當詐團上游騙人被害者以投資泰達幣等虛擬貨幣，等到被害人想獲利了結時，則用其他理由誘騙再付錢，形同一隻羊剝二層皮，再指揮傅姓、黃姓手下購買高鐵票，派交薛姓5名等車手收款，並把高鐵票根交給蔡姓女子作帳。

刑大上週會同保大特警強勢攻堅，兵分多路前往柯等人落腳的苓雅、左營區等處，逮捕柯嫌等9人，查獲電腦、手機合約書、點鈔機等工具，以及疑詐騙贓款25萬元、上百張高鐵票根，同步查扣柯男使用的BMW轎車，意外在機房發現一張在台南某宮廟求得的籤待，籤詩：「心中意欲前途去，只恐前途未運通」，似乎早已預告「作事難成」，未來一片黑暗。

據查，柯等人已經手高達上2000萬元，全案依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，柯經檢方聲押獲准。

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