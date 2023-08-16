國泰投信表示，配息組成歷次皆可能有所差異，公司考量00878為每季配息，長期以穩定股利配發為目標，並以配息率穩定度為依歸，同時基金亦會衡量帳上資本利得狀況，綜合考量後規劃出歷次的配息組成。
國泰投信也強調，00878成分股在8、9月還會陸續領到息，54C境內股利所得也會增加。
針對國泰永續高股息(00878)本季配息中，76W財產交易（國內）所得占比97.14%偏高，引發投資人擔心未來的配息穩定度。國泰投信今天強調，本次54C境內股利所得占比2.86%，並非帳上無可分配股利，而是以長期穩定配息組合考量下，所做成的配置。
國泰投信表示，配息組成歷次皆可能有所差異，公司考量00878為每季配息，長期以穩定股利配發為目標，並以配息率穩定度為依歸，同時基金亦會衡量帳上資本利得狀況，綜合考量後規劃出歷次的配息組成。
國泰投信也強調，00878成分股在8、9月還會陸續領到息，54C境內股利所得也會增加。
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