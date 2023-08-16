國泰投信表示，配息組成歷次皆可能有所差異，公司考量00878為每季配息，長期以穩定股利配發為目標，並以配息率穩定度為依歸，同時基金亦會衡量帳上資本利得狀況，綜合考量後規劃出歷次的配息組成。

國泰投信也強調，00878成分股在8、9月還會陸續領到息，54C境內股利所得也會增加。