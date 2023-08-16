台灣已正式進入老齡化社會，各種病症層出不窮，其中又以認知衰退為大宗。認知衰退惡化就會邁向失智症，而它是腦部病變並不是正常老化，因此10大前兆不容忽視，平時可多做刺激腦部的活動作為預防，甚至有研究證實，補充綜合維他命可減緩6成認知衰退！

根據國發會的數據顯示發現，台灣2025年即將進入超高齡化社會，促使許多民眾開始注意老年退化的保健知識。以認知衰退為例，10大前兆包含記憶力減退、判斷力變差、難以規劃或解決事情、書寫或言語表達困難、易混淆時間地點、物品擺放位置錯亂、個性及情緒改變、空間感及視覺影像理解困難、減少社交活動、無法勝任原本擅長的事情。若平時能察覺以上前兆，就能及時就醫治療，避免惡化。

2022年，美國最新COSMOS Study研究發現，綜合維他命可減緩6成認知衰退。長庚科技大學保健營養系教授劉珍芳表示，營養、運動及社交是減緩認知衰退3大關鍵要素，由於腦部結構複雜，故需要多種營養素符合腦部各種需求，民眾平時若無法攝取足夠營養素，可補充涵蓋20種以上含有維生素及礦物質的維他命，減緩腦部衰退。

除此之外，平時亦要遠離失智症危險因子，包含三高、頭部外傷、抽菸、憂鬱及聽力障礙。研究顯示，三高造成的健康問題皆會增加阿茲海默症的風險，因此調整飲食、運動等保持健康很關鍵；頭部嚴重外傷亦是危險因子之一，必要時應配戴安全帽，避免頭部受傷的機會；抽菸會讓風險倍增，持續抽菸的人，其每年的認知功能退化速度較快；曾罹患憂鬱症的風險是無憂鬱症病史的2倍，平時可多做不同活動釋放壓力，必要時尋求專業協助；聽力障礙帶來的不便會提升風險，因此應減少長期暴露於噪音環境中，保護聽力。

預防勝於治療，平時就要多注意健康狀況，保持愉悅心情、良好作息及正常飲食，才能健康平安地渡過每一天。